Дива не сталося: збірна США виграла баскетбольний олімпійський турнір

Фото: EPA/UPG Збірна США

На Олімпіаді-2020 відбувся фінальний матч чоловічого баскетбольного турніру, в якому зустрілися збірні США і Франції.

Сенсації не сталося. Європейці дали справжній бій, але таки поступилися - 82:87 (18:22, 21:22, 24:27, 19:16).

Нагадаємо, американці стартували на Іграх з поразки. Кривдниками збірної США були якраз французи, але в фіналі американці взяли реванш.

Додамо, збірна США учетверте поспіль завоювала олімпійське золото - раніше американці перемагали в Пекіні-2008, Лондоні-2012 і Ріо-де-Жанейро-2016.

Відзначимо, що найрезультативнішим гравцем фіналу став форвард Кевін Дюрант, який завоював третю золоту медаль Олімпіади поспіль.