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Українець Горуна виграв "бронзу" Олімпіади з карате

Це вже десята бронзова медаль збірної України на Іграх.

Українець Горуна виграв "бронзу" Олімпіади з карате
Фото: НОК

Українець Станіслав Горуна, який виступає в куміте до 75 кг, став бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо, програвши у півфіналі італійцю Луїджі Буза.

Горуна пройшов у півфінал, посівши друге місце у своїй групі, де переміг господаря змагань Кена Нісімуру (2:1), американця Томаса Скотта (2:1), у нічию звів сутичку з угорцем Габором Харшпатакі (0:0) та поступився Абдаллі Абделазізу з Єгипту (1:4).

У вирішальній сутичці він поступився Бузі (0:3).

Це вже десята бронзова медаль збірної України на Олімпіаді в Токіо і 14-та загалом. Напередодні першу медаль з карате для України завоювала Анжеліка Терлюга.

Нагадаємо, що в травні 2021 року Горуна став чемпіоном Європи з карате.

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