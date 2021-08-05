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Українська каратистка виграла "срібло" Олімпіади в Токіо

Анжеліка Терлюга програла у фіналі представниці Болгарії.

Українська каратистка виграла "срібло" Олімпіади в Токіо
Фото: НОК

Українська каратистка Анжеліка Терлюга виграла срібну нагороду на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі вона поступилась болгарці Івет Горановій.

29-річна Терлюга - багаторазова чемпіонка України, триразова чемпіонка Європи та срібна призерка Європейських ігор 2019 року.

Вона виступає у ваговій категорії до 55 кг.

Медалі з карате вперше розігрують на Олімпійських ігор. Це один з кількох нових видів спорту, які дебютували в Токіо, разом зі скелелазінням, серфінгом, скейтбордингом.

Нагадаємо, що це уже третє "срібло" в активі збірної України. Українські спортсмени також завоювали дев'ять бронзових нагород і одну золоту - відзначився борець-депутат Жан Беленюк.

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