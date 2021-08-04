Борчиня Ірина Коляденко виграла "бронзу" Олімпіади

Фото: НОК

Українська борчиня вільного стилю Ірина Коляденко стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор в Токіо.

У фінальній сутичці вагової категорії до 62 кг вона перемогла представницю Латвії Анастасію Григорьєву з рахунком 3:1.

Коляденко почала Ігри з перемоги над нігерійкою Амінат Аденії, потім перемогла дуже сильну китаянку Цзя Лун, але у півфіналі поступилася представниці Киргизстану Айсулі Тинибековій.

Для 22-річної Коляденко це перші Олімпійські ігри. Раніше цього року вона виграла "золото" чемпіонату Європи, а у 2020 році була бронзовою призеркою.

Нагадаємо, що українські борці завоювали чотири медалі в Токіо.

Крім Коляденко, бронзовою призеркою стала Алла Черкасова (вільна боротьба, до 68 кг). Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, до 67 кг) виграв "срібло", а Жан Беленюк (греко-римська боротьба, до 87 кг) - "золото".