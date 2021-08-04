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Український борець Парвіз Насібов став срібним призером Олімпіади в Токіо

22-річний спортсмен поступився у фіналі іранцю Гераї.

Український борець Парвіз Насібов став срібним призером Олімпіади в Токіо
Фото: НОК

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов став срібним призером Олімпійських ігор в Токіо.

У фінальній сутичці вагової категорії до 67 кг українець програв іранцю Мохаммаду Резі Гераї з рахунком 1:9.

Для 22-річного Насібова це була перша Олімпіада.

У півфінальній сутичці українець зустрічався з представником Єгипту Ельсайєдом Мохамедом і вирвав перемогу, поступаючись протягом поєдинку з рахунком 0:5.

Нагадаємо, що це друге "срібло" збірної України на цій Олімпіаді. Перше завоював плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 м вільним стилем.

Крім того, українські спортсмени завоювали шість бронзових медалей. Золотих поки що немає.

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