Напередодні донецький "Шахтар" зробив широкий крок у бік плей-оф Ліги чемпіонів, здобувши на виїзді вольову перемогу над "Генком" у рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду цього турніру - 2:1.

Під завісу першого тайму господарі зусиллями форварда Пола Онуачу відкрили рахунок у матчі.

На 63-й хвилині Педріні заробив пенальті, а Тете його реалізував. А на 81-й хвилині чудову комбінацію "гірників" завершив Алан Патрік.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував результат першого матчу з бельгійським клубом.

"Мене переповнюють емоції, але я не концентруюся на них. Попереду матчі, в яких ми повинні перемагати.

Степаненко не потрапив до стартового складу, тому що я хотів більше швидкості, але задоволений тим, як він і Патрік вийшли на заміну", - заявив Де Дзербі в післяматчевому інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

"Усі разом грати в стартовому складі не можуть. У нас ще є Тете і Антоніо. Я відчував, що саме ці футболісти найкраще підходять під цей матч.

Ми добре грали в першому таймі, хоча не створили багато моментів і пропустили необов'язковий гол. Іноді поспішали перевести м'яч уперед на наших нападників", - зазначив італійський фахівець.

"Якщо хочемо пройти далі, то повинні грати потужно всі 90 хвилин. Потрібно покращувати організацію гри, але в цілому я задоволений тим, як ми провели матч", - сказав Де Дзербі.

Поєдинок у відповідь відбудеться 10 серпня на НСК "Олімпійський".