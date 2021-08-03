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Борчиня Алла Черкасова принесла Україні шосту "бронзу" Ігор у Токіо

Українка перемогла японку Сару Досьо у "бронзовому" фіналі.

Борчиня Алла Черкасова принесла Україні шосту "бронзу" Ігор у Токіо
Фото: facebook.com/olympicua

Борчиня вільного стилю Алла Черкасова виграла бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.

У "бронзовій" сутичці вагової категорії до 68 кг з японкою Сарою Досьо українка перемогла з рахунком 2:0.

Це шоста бронзова медаль збірної України на Іграх у Токіо. Медаль такого самого ґатунку здобули фехтувальник Ігор Рейзлін, дзюдоїстка Дар'я Білодід, плавець Михайло Романчук, тенісистка Еліна Світоліна і дует стрільців Олена Костевич і Олег Омельчук.

Романчук також виграв срібну медаль на іншій дистанції.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Ріо Черкасова була тільки 11-ю. Після того вона виграла чемпіонат світу в Будапешті 2018 року та чемпіонат Європи в Бухаресті 2019 року.

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