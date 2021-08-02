Перший трансгендер в історії олімпіад провалив турнір

Виступ першого трансгендера на Олімпійських іграх завершився фіаско.

Лорел Габбард, яка виступала в жіночій важкій атлетиці у ваговій категорії понад 87 кг, не зуміла взяти заявлену вагу в ривку і завершила виступ на Іграх.

Фото: EPA/UPG Лорел Габбард

Спочатку новозеландка не взяла вагу 120 кг, а потім провалила дві спроби на 125 кг і завершила боротьбу.

А олімпійською чемпіонкою стала представниця Китаю Лі Веньвень, для якої токійська Олімпіада була дебютною в кар'єрі.

Фото: IWF Лі Веньвень

При цьому відрив від срібного призера склав страхітливі 37 кг.