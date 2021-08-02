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Перший трансгендер в історії олімпіад провалив турнір

Важкоатлетка Лорел Габбард не зуміла взяти заявлену вагу.

Виступ першого трансгендера на Олімпійських іграх завершився фіаско.

Лорел Габбард, яка виступала в жіночій важкій атлетиці у ваговій категорії понад 87 кг, не зуміла взяти заявлену вагу в ривку і завершила виступ на Іграх.

Лорел Габбард
Фото: EPA/UPG
Лорел Габбард

Спочатку новозеландка не взяла вагу 120 кг, а потім провалила дві спроби на 125 кг і завершила боротьбу.

А олімпійською чемпіонкою стала представниця Китаю Лі Веньвень, для якої токійська Олімпіада була дебютною в кар'єрі.

Лі Веньвень
Фото: IWF
Лі Веньвень

При цьому відрив від срібного призера склав страхітливі 37 кг.

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