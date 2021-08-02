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На матчі УПЛ "Динамо" - "Верес" сталася бійка між стюардами та фанами "Динамо"

Сторони застосували навіть сміттєві баки.

На матчі УПЛ "Динамо" - "Верес" сталася бійка між стюардами та фанами "Динамо"
Фото: Telegram

Напередодні "Динамо" провело свій стартовий матч нового сезону Української прем'єр-ліги.

У Києві на НСК "Олімпійський" чемпіони України розгромили дебютанта УПЛ рівненський "Верес" - 4:0.

Гаряче було не тільки на футбольному полі. Свою локальну битву влаштували фани господарів і стюарди спортивної арени.

Використовували всі підручні предмети.

У паблік "Динамо Київ Inside" повідомили про випадок.

"З приводу бійки в секторі. Ексцес виконавців. Один з фанів намагався прорватися на поле, один з охоронців занадто перестарався із захватом. Обурилися і гундосять. Буває", - пояснили вболівальники.

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