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У Харкові два "Металісти" не можуть поділити роздягальню на стадіоні

Через два дні стартує УПЛ.

Виконавчий директор "Металіста 1925" Андрій Недєлін повідомив, що в роздягальні стадіону ОСК "Металіст" невідомі люди демонтували елементи оздоблення з написами його клубу і замінили їх на логотип відродженого "Металіста".

"Пост болю. Усе, що потрібно знати про "відродження" футболу в Харкові.

Фото: Facebook

Сьогодні в рамках "приватно-міського партнерства" "відродили" домашню роздягальню "Металіста 1925" на ОСК "Металіст", де цієї весни, за тиждень до старту чемпіонату, був проведений капітальний ремонт обох роздягалень і виконаний брендинг нашої домашньої роздягальні в клубних кольорах", - написав Недєлін у Facebook.

"Однак ніщо не завадило сьогодні запопадливим "реконструкторам" без докорів сумління демонтувати це оздоблення, причому ніхто навіть не поцікавився думкою клубу, не обговорив механізму компенсації за завдану шкоду. Просто взяли знищили, показавши зайвий раз, що ви, "Металіст 1925", тут ніхто і звати вас ніяк", - додав функціонер.

"Хочеться відзначити, що "Металіст 1925" має чинний договір з ОСК "Металіст" до кінця сезону 2022/23. При цьому поступившись одним з приміщень роздягалень на користь "Металіста" - якраз тим, яке вони хотіли використовувати як домашнє", - зауважив Недєлін.

Фото: Facebook

Нагадаємо, "Металіст 1925" за підсумками минулого сезону вийшов в УПЛ. Відроджений "Металіст", який виступав під брендом "Металу", піднявся в Першу лігу.

Обидві команди проводять свої домашні матчі на ОСК "Металіст".

Додамо, що "Металіст 1925" свій дебютний матч в УПЛ проведе вже 25 липня проти "Руху" в Харкові.

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