"Металіст 1925" став першим клубом УПЛ, який додасть на форму гасло "Слава Україні!" - "Героям слава!"

На знак солідарності з УАФ.

"Металіст 1925", який уже гарантував собі путівку на наступний сезон в Українську прем'єр-лігу, вирішив підтримати національну збірну України перед Євро-2020.

На знак солідарності з Українською асоціацією футболу гравці харківського клубу в підсумковому матчі Першої ліги проти "ВПК-Агро" вийдуть у футболках з написами "Слава Україні!" і "Героям слава!", а також з гербом України, повідомляє пресслужба "Металіста 1925".

Раніше повідомляли, що УЄФА зобов'язав УАФ прибрати з форми збірної України на Євро-2020 слоган "Героям слава!".