Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Зеленський анонсував закон про олігархів на наступний тиждень і розповів, як їх визначатимуть
Зеленський анонсував закон про олігархів на наступний тиждень і розповів, як їх визначатимуть
Зеленський не виключає, що до вбивства Шеремета причетна контррозвідка СБУ
Зеленський не виключає, що до вбивства Шеремета причетна контррозвідка СБУ
Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"
Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко
Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко
Новые министры, знакомые лица
Новые министры, знакомые лица
На ДП "Антонов" пройшла пресконференція Зеленського. Відео (оновлено)
На ДП "Антонов" пройшла пресконференція Зеленського. Відео (оновлено)
ГоловнаСпорт

На зборах перед Євро-2020 збірна України втратила провідного півзахисника "Динамо"

Віталій Буяльський отримав травму під час фінального поєдинку Кубка України проти "Зорі".

Віталій Буяльський
Фото: Павло Кубанов
Віталій Буяльський

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський не зможе допомогти збірній України на чемпіонаті Європи, повідомляє пресслужба УАФ.

28-річний футболіст отримав травму під час фінального поєдинку Кубка України проти "Зорі" (1:0), який пройшов 13 травня. Через два дні хавбек приїхав у розташування збірної для підготовки до Євро-2020, і спочатку він не відчував проблем.

Однак коли почалися ігрові навантаження, у Віталія з'явився біль у плесновій кістці стопи. Відновлення гравця займе близько місяця.

Нагадаємо, чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня. Україна зіграє в групі С із Нідерландами, Австрією і Північною Македонією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також