На зборах перед Євро-2020 збірна України втратила провідного півзахисника "Динамо"

Віталій Буяльський отримав травму під час фінального поєдинку Кубка України проти "Зорі".

Фото: Павло Кубанов Віталій Буяльський

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський не зможе допомогти збірній України на чемпіонаті Європи, повідомляє пресслужба УАФ.

28-річний футболіст отримав травму під час фінального поєдинку Кубка України проти "Зорі" (1:0), який пройшов 13 травня. Через два дні хавбек приїхав у розташування збірної для підготовки до Євро-2020, і спочатку він не відчував проблем.

Однак коли почалися ігрові навантаження, у Віталія з'явився біль у плесновій кістці стопи. Відновлення гравця займе близько місяця.

Нагадаємо, чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня. Україна зіграє в групі С із Нідерландами, Австрією і Північною Македонією.