Серхіо Регілон запам'ятає цей день.

Фото: EPA/UPG Серхіо Регілон

"Тоттенгем", який відчайдушно бореться за вихід на євроарену наступного сезону, в рамках передостаннього, 37-го туру Англійської прем'єр-ліги приймав у Лондоні "Астон Віллу".

Рахунок відкрили господарі вже на 8-й хвилині - 1:0.

Однак через 12 хвилин крайній захисник "шпор" Серхіо Регілон відзначився ефектним автоголом - 1:1.

Sergio Reguilon | 2020-2021 | Goals, assists & tackles | The New Jordi Alba | Welcome back to Madrid? 🔥 pic.twitter.com/AWIDnqGVt0 — Spurzinho (@Spurzinho) May 19, 2021

А під кінець тайму форвард "Вілли" Оллі Воткінс установив остаточний рахунок у матчі - 1:2.

Зазначимо, що автогол Регілона став 1000-м в історії АПЛ.