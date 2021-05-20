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Ефектний автогол гравця "Тоттенгема" увійшов в історію Англійської прем'єр-ліги

Серхіо Регілон запам'ятає цей день.

Серхіо Регілон
Фото: EPA/UPG
Серхіо Регілон

"Тоттенгем", який відчайдушно бореться за вихід на євроарену наступного сезону, в рамках передостаннього, 37-го туру Англійської прем'єр-ліги приймав у Лондоні "Астон Віллу".

Рахунок відкрили господарі вже на 8-й хвилині - 1:0.

Однак через 12 хвилин крайній захисник "шпор" Серхіо Регілон відзначився ефектним автоголом - 1:1.

А під кінець тайму форвард "Вілли" Оллі Воткінс установив остаточний рахунок у матчі - 1:2.

Зазначимо, що автогол Регілона став 1000-м в історії АПЛ.

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