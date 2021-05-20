"Тоттенгем", який відчайдушно бореться за вихід на євроарену наступного сезону, в рамках передостаннього, 37-го туру Англійської прем'єр-ліги приймав у Лондоні "Астон Віллу".
Рахунок відкрили господарі вже на 8-й хвилині - 1:0.
Однак через 12 хвилин крайній захисник "шпор" Серхіо Регілон відзначився ефектним автоголом - 1:1.
Sergio Reguilon | 2020-2021 | Goals, assists & tackles | The New Jordi Alba | Welcome back to Madrid? 🔥 pic.twitter.com/AWIDnqGVt0— Spurzinho (@Spurzinho) May 19, 2021
А під кінець тайму форвард "Вілли" Оллі Воткінс установив остаточний рахунок у матчі - 1:2.
Зазначимо, що автогол Регілона став 1000-м в історії АПЛ.
1000 - Sergio Reguilón's own-goal was the 1000th scored in Premier League history, 10,483 days after Mark Crossley netted the very first back in August 1992 for Nottingham Forest. Poetic. #TOTAVL pic.twitter.com/PX4egOWGiw— OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2021