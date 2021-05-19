Зінченко став учасником цієї події.

Фото: EPA/UPG "Брайтон"

Стартував передостанній тур Англійської прем'єр-ліги.

Зокрема, в курортному Брайтоні місцевий однойменний клуб приймав новоспеченого чемпіона Англії "Манчестер Сіті" і сенсаційно здобув вольову перемогу - 3:2. Причому до 48-ї хвилини господарі програвали - 0:2.

Таким чином, перервалася рекордна переможна серія "містян" на виїзді, яка до матчу на "Амексі" становила 12 ігор.

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Manchester City's record of 12 consecutive away wins has come to an end against Brighton. pic.twitter.com/UrVN5RAhe5 — Squawka Football (@Squawka) May 18, 2021

Востаннє підопічні Хосепа Гвардіоли втрачали очки на виїзді ще в грудні минулого року в матчі на "Олд Траффорд" проти земляків з "Юнайтед" (0:0).