Стартував передостанній тур Англійської прем'єр-ліги.
Зокрема, в курортному Брайтоні місцевий однойменний клуб приймав новоспеченого чемпіона Англії "Манчестер Сіті" і сенсаційно здобув вольову перемогу - 3:2. Причому до 48-ї хвилини господарі програвали - 0:2.
Таким чином, перервалася рекордна переможна серія "містян" на виїзді, яка до матчу на "Амексі" становила 12 ігор.
WWWWWWWWWWWWL— Squawka Football (@Squawka) May 18, 2021
Manchester City's record of 12 consecutive away wins has come to an end against Brighton. pic.twitter.com/UrVN5RAhe5
Востаннє підопічні Хосепа Гвардіоли втрачали очки на виїзді ще в грудні минулого року в матчі на "Олд Траффорд" проти земляків з "Юнайтед" (0:0).