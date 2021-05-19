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Перервалася рекордна серія "Манчестера Сіті" в Англійській прем'єр-лізі

Зінченко став учасником цієї події.

&quot;Брайтон&quot;
Фото: EPA/UPG
"Брайтон"

Стартував передостанній тур Англійської прем'єр-ліги.

Зокрема, в курортному Брайтоні місцевий однойменний клуб приймав новоспеченого чемпіона Англії "Манчестер Сіті" і сенсаційно здобув вольову перемогу - 3:2. Причому до 48-ї хвилини господарі програвали - 0:2.

Таким чином, перервалася рекордна переможна серія "містян" на виїзді, яка до матчу на "Амексі" становила 12 ігор.

Востаннє підопічні Хосепа Гвардіоли втрачали очки на виїзді ще в грудні минулого року в матчі на "Олд Траффорд" проти земляків з "Юнайтед" (0:0).

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