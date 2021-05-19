На чемпіонаті Європи плавець першим на планеті виплив з 24-х секунд на дистанції 50 метрів на спині

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який другий тиждень проходить в Будапешті, російський плавець Климент Колесніков встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів на спині.

У фінальному запливі росіянин проплив дистанцію за 23,80 секунди, на 0,13 секунди побивши власне світове досягнення, яке він встановив в півфінальному запливі.

Друге місце зайняв Роберт-Андрій Глінце з Румунії. Трійку найсильніших замкнув іспанець Уго Гонсалес де Олівейра.

Відзначимо, в півфіналі Колесніков першим на планеті подолав 50 метрів на спині швидше 24 секунд.