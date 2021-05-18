Лише кожен п'ятий японець виступає за проведення Олімпіади влітку

При цьому 43% респондентів вважають, що Олімпіаду необхідно скасувати, ще 40% - що Ігри слід перенести вдруге.

Згідно з опитуванням японського видання The Asahi Shimbun, 83% японців виступають проти проведення Олімпійських ігор у Токіо цього літа.

При цьому 43% респондентів вважають, що Олімпіаду необхідно скасувати, ще 40% - що Ігри слід перенести вдруге.

Лише 14% японців виступили за проведення Олімпіади в призначені терміни.

У самому Токіо респонденти менш категоричні щодо скасування Олімпіади - 76% заявили, що Ігри слід перенести або скасувати, а 21% підтримав проведення Олімпіади.

Незважаючи на всі заходи МОК і організаторів, громадську думку ніяк не вдається змінити на краще, радше навпаки.

Нагадаємо, останнє опитування газета Yomiuri Shimbun проводила 7-9 травня. Згідно з ним, проведення Ігор підтримували 39% респондентів, 59% були проти.

Старт Олімпіади призначено на 23 липня. Торік Ігри відклали на 12 місяців через пандемію COVID-19.