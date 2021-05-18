Невідомий проник у будинок Неймара, щоб подарувати гравцеві ПСЖ Біблію

Невідомий проник у будинок нападника "Парі Сен-Жермена" Неймара в Буживалі, передмісті Парижа, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, 26-річний зловмисник, який має ангольське громадянство, в ніч із суботи на неділю пробрався на віллу гравця. Нічному відвідувачу забракло декількох метрів, щоб дістатися до вхідних дверей будинку – його затримала охорона.

У сумці невідомого знайшли кілька Біблій. У поліцейській дільниці Версаля зізнався, що просто хотів передати бразильцеві "слово Боже".

Чоловіка відправили до психіатричної лікарні.

У домівку гравців ПСЖ навідуються не вперше. У березні родини Анхеля Ді Марії та Маркіньоса стали жертвами жорстокого пограбування, коли футболісти грали на "Парк де Пренс" матч Ліги 1 проти "Нанта" (1:2).