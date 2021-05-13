Макгрегор обійшов Мессі і Роналду в рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів від Forbes

Раніше повідомляли, що торік пандемія коронавірусу не завадила власникам провідних спортивних франшиз збільшити свої доходи: за версією Forbes, середня вартість 50 найкращих команд світу підскочила на 9,9%, до 3,4 млрд доларів, що на 55% більше, ніж п'ять років тому.

Аналогічно перша десятка найбільш високооплачуваних спортсменів світу отримала дохід до вирахування податків $1,05 млрд, що на 28% більше, ніж у торішньому рейтингу, повідомляє видання.

А очолив цей рейтинг колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор, чий дохід склав 180 млн дол. При цьому основну частину доходів ірландець отримав від продажу контрольного пакету акцій бренда віскі Proper No. Twelve компанії Proximo Spirits (150 млн).

Несподівано Конор обійшов за цим показником Ліонеля Мессі (130 млн) і Кріштіану Роналду (120 млн).

Основну частину доходу аргентинця склала зарплата і призові в "Барселоні" (97 млн). Аналогічна частина доходу португальця в "Ювентусі" склала 70 млн.

Зазначимо, що дані Forbes включають усі призові, зарплати і бонуси спортсменів у період з 1 травня 2020 року по 1 травня 2021 року.

Найбільш високооплачувані спортсмени світу за версією Forbes (2020 рік).