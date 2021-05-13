Матч 36-го туру Серії А "Болонья" - "Дженоа" (0:2) увійде в історію цього турніру.

На передостанній хвилині поєдинку в складі господарів на поле вийшов захисник Віздом Амей. При цьому італієць установив рекорд Серії А, ставши наймолодшим футболістом в історії цього турніру, який брав безпосередню участь у грі.

Фото: Lagiovaneitalia Віздом Амей

На момент виходу на поле Амею було 15 років і 274 дні.

Віздом на шість днів побив рекорд Амедео Амадеї ("Рома", 1937 рік) і П'єтро Пеллегрена ("Дженоа", 2016 рік).

"Болонья" займає 11 місце в турнірній таблиці. В активі команди 40 очок.

Огляд матчу "Болонья" - "Дженоа".