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У топ-50 найдорожчих спортивних клубів світу за версією Forbes, лише 9 - футбольні

Американський спортивний ринок поза конкуренцією.

У топ-50 найдорожчих спортивних клубів світу за версією Forbes, лише 9 - футбольні
Шейх Мансур (по центру)
Фото: EPA/UPG

Пандемія викликала хаос в спортивній індустрії. За більшістю показників минулий рік не був вдалим і для спорту вищих досягнень. Скорочені сезони, скасовані турніри. І всі змагання, від Вищої бейсбольної ліги і Національної хокейної ліги до світового футболу, розігрувалися на порожніх аренах.

Ще свіжі новини про фінансові проблеми "Барселони", чиї збитки перевищили 1 млрд євро.

Не виключено, що Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть бути скасовані через рік після того, як вони були відкладені.

Однак жодна з цих подій, як і сама пандемія, не сильно зашкодила власникам провідних спортивних франшиз: середня вартість 50-ти кращих команд світу підскочила на 9,9% до 3,4 млрд доларів, що на 55% більше, ніж п'ять років тому, повідомляє Forbes, який склав свіжий рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу.

Клуб Національної футбольної ліги (NFL) Dallas Cowboys знову очолює пелотон з оцінкою в 5,7 млрд дол., За ним слідує клуб Головної ліги бейсболу (MLB) New York Yankees з 5,25 млрд дол. Замикає трійку лідерів "Нью-Йорк Нікс" (НБА) з ціною в 5 млрд дол.

Європейські футбольні клуби "Барселона" і "Реал", кожен з оцінкою трохи вище 4,7 млрд, витіснили команди НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Голден Стейт Ворріорс" з першої п'ятірки.

Взагалі, в рейтингу топ-50 за кількістю представників лідирує американський футбол - 26. Ще 15 клубів представляють північноамериканський спортивний ринок: 9 - баскетбол і 6 - бейсбол.

І лише 9 клубів представляють класичний футбол. Крім "Барселони" і "Реала" - це "Баварія" (10), "Манчестер Юнайтед" (11), "Ліверпуль" (12), "Манчестер Сіті" (14), "Челсі" (27), "Арсенал" (38) і ПСЖ (45).

Причому, новоспечені 7-разові чемпіони Англії - "МанСіті" зробили стрибок відразу на 21 позицію, в порівнянні з торішнім рейтингом.

  1. Dallas Cowboys (NFL, $5.7 млрд)
  2. New York Yankees (MLB, $5.25)
  3. New York Knicks (NBA, $5)
  4. Barcelona (La Liga, $4.76)
  5. Real Madrid (La Liga, $4.75)
  6. Golden State Warriors (NBA, $4.7)
  7. Los Angeles Lakers (NBA, $4.6)
  8. New England Patriots (NFL, $4.4)
  9. New York Giants (NFL, $4.3)
  10. Bayern Munich (Bundesliga, $4.21)
  11. Manchester United (Premier League, $4.2)
  12. Liverpool (Premier League, $4.1)
  13. Los Angeles Rams (NFL, $4)
  14. Manchester City (Premier League, $4)
  15. San Francisco 49ers (NFL, $3.8)
  16. Los Angeles Dodgers (MLB, $3.57)
  17. New York Jets (NFL, $3.55)
  18. Chicago Bears (NFL, $3.53)
  19. Washington Football Team (NFL, $3.5)
  20. Boston Red Sox (MLB, $3.47)
  21. Philadelphia Eagles (NFL, $3.4)
  22. Chicago Cubs (MLB, $3.36)
  23. Houston Texans (NFL, $3.3)
  24. Chicago Bulls (NBA, $3.3)
  25. Denver Broncos (NFL, $3.2)
  26. Boston Celtics (NBA, $3.2)
  27. Chelsea (Premier League, $3.2)
  28. San Francisco Giants (MLB, $3.18)
  29. Las Vegas Raiders (NFL, $3.1)
  30. Seattle Seahawks (NFL, $3.08)
  31. Green Bay Packers (NFL, $3.05)
  32. Pittsburgh Steelers (NFL, $3)
  33. Baltimore Ravens (NFL, $2.98)
  34. Minnesota Vikings (NFL, $2.95)
  35. Miami Dolphins (NFL, $2.9)
  36. Atlanta Falcons (NFL, $2.88)
  37. Indianapolis Colts (NFL, $2.85)
  38. Arsenal (Premier League, $2.8)
  39. Los Angeles Clippers (NBA, $2.75)
  40. Brooklyn Nets (NBA, $2.65)
  41. Los Angeles Chargers (NFL, $2.6)
  42. Carolina Panthers (NFL, $2.55)
  43. Kansas City Chiefs (NFL, $2.5)
  44. Houston Rockets (NBA, $2.5)
  45. Paris Saint-Germain (Ligue 1, $2.5)
  46. New Orleans Saints (NFL, $2.48)
  47. Jacksonville Jaguars (NFL, $2.45)
  48. New York Mets (MLB, $2.45)
  49. Dallas Mavericks (NBA, $2.45)
  50. Cleveland Browns (NFL, $2.35)

Що стосується зміна вартості за п'ять років, то серед футбольних клубів найуспішнішим вважається ПСЖ, чия ринкова вартість зросла на 

207%.

  1. ПСЖ - 207% (власник - Qatar Sports Investments)
  2. "Ліверпуль" - 165% (Джон Генрі, Том Вернер)
  3. "Манчестер Сіті" - 108% (власник - шейх Мансур бін Зайєд Аль Нахайян)
  4. "Челсі" - 93% (власник - Роман Абрамович)
  5. "Баварія" - 57% (власники - члени клубу), 
  6. "Арсенал" - 39% (власник - Стенлі Кроенке)
  7. Барселона" - 34% (власники - члени клубу)
  8. "Реал" - 30% (власники - члени клубу)
  9. "Манчестер Юнайтед" - 27% (родина Глейзерів). 
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