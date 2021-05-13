У топ-50 найдорожчих спортивних клубів світу за версією Forbes, лише 9 - футбольні

Пандемія викликала хаос в спортивній індустрії. За більшістю показників минулий рік не був вдалим і для спорту вищих досягнень. Скорочені сезони, скасовані турніри. І всі змагання, від Вищої бейсбольної ліги і Національної хокейної ліги до світового футболу, розігрувалися на порожніх аренах.
Ще свіжі новини про фінансові проблеми "Барселони", чиї збитки перевищили 1 млрд євро.
Не виключено, що Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть бути скасовані через рік після того, як вони були відкладені.
Однак жодна з цих подій, як і сама пандемія, не сильно зашкодила власникам провідних спортивних франшиз: середня вартість 50-ти кращих команд світу підскочила на 9,9% до 3,4 млрд доларів, що на 55% більше, ніж п'ять років тому, повідомляє Forbes, який склав свіжий рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу.
Клуб Національної футбольної ліги (NFL) Dallas Cowboys знову очолює пелотон з оцінкою в 5,7 млрд дол., За ним слідує клуб Головної ліги бейсболу (MLB) New York Yankees з 5,25 млрд дол. Замикає трійку лідерів "Нью-Йорк Нікс" (НБА) з ціною в 5 млрд дол.
Європейські футбольні клуби "Барселона" і "Реал", кожен з оцінкою трохи вище 4,7 млрд, витіснили команди НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Голден Стейт Ворріорс" з першої п'ятірки.
Взагалі, в рейтингу топ-50 за кількістю представників лідирує американський футбол - 26. Ще 15 клубів представляють північноамериканський спортивний ринок: 9 - баскетбол і 6 - бейсбол.
І лише 9 клубів представляють класичний футбол. Крім "Барселони" і "Реала" - це "Баварія" (10), "Манчестер Юнайтед" (11), "Ліверпуль" (12), "Манчестер Сіті" (14), "Челсі" (27), "Арсенал" (38) і ПСЖ (45).
Причому, новоспечені 7-разові чемпіони Англії - "МанСіті" зробили стрибок відразу на 21 позицію, в порівнянні з торішнім рейтингом.
- Dallas Cowboys (NFL, $5.7 млрд)
- New York Yankees (MLB, $5.25)
- New York Knicks (NBA, $5)
- Barcelona (La Liga, $4.76)
- Real Madrid (La Liga, $4.75)
- Golden State Warriors (NBA, $4.7)
- Los Angeles Lakers (NBA, $4.6)
- New England Patriots (NFL, $4.4)
- New York Giants (NFL, $4.3)
- Bayern Munich (Bundesliga, $4.21)
- Manchester United (Premier League, $4.2)
- Liverpool (Premier League, $4.1)
- Los Angeles Rams (NFL, $4)
- Manchester City (Premier League, $4)
- San Francisco 49ers (NFL, $3.8)
- Los Angeles Dodgers (MLB, $3.57)
- New York Jets (NFL, $3.55)
- Chicago Bears (NFL, $3.53)
- Washington Football Team (NFL, $3.5)
- Boston Red Sox (MLB, $3.47)
- Philadelphia Eagles (NFL, $3.4)
- Chicago Cubs (MLB, $3.36)
- Houston Texans (NFL, $3.3)
- Chicago Bulls (NBA, $3.3)
- Denver Broncos (NFL, $3.2)
- Boston Celtics (NBA, $3.2)
- Chelsea (Premier League, $3.2)
- San Francisco Giants (MLB, $3.18)
- Las Vegas Raiders (NFL, $3.1)
- Seattle Seahawks (NFL, $3.08)
- Green Bay Packers (NFL, $3.05)
- Pittsburgh Steelers (NFL, $3)
- Baltimore Ravens (NFL, $2.98)
- Minnesota Vikings (NFL, $2.95)
- Miami Dolphins (NFL, $2.9)
- Atlanta Falcons (NFL, $2.88)
- Indianapolis Colts (NFL, $2.85)
- Arsenal (Premier League, $2.8)
- Los Angeles Clippers (NBA, $2.75)
- Brooklyn Nets (NBA, $2.65)
- Los Angeles Chargers (NFL, $2.6)
- Carolina Panthers (NFL, $2.55)
- Kansas City Chiefs (NFL, $2.5)
- Houston Rockets (NBA, $2.5)
- Paris Saint-Germain (Ligue 1, $2.5)
- New Orleans Saints (NFL, $2.48)
- Jacksonville Jaguars (NFL, $2.45)
- New York Mets (MLB, $2.45)
- Dallas Mavericks (NBA, $2.45)
- Cleveland Browns (NFL, $2.35)
Що стосується зміна вартості за п'ять років, то серед футбольних клубів найуспішнішим вважається ПСЖ, чия ринкова вартість зросла на
207%.
- ПСЖ - 207% (власник - Qatar Sports Investments)
- "Ліверпуль" - 165% (Джон Генрі, Том Вернер)
- "Манчестер Сіті" - 108% (власник - шейх Мансур бін Зайєд Аль Нахайян)
- "Челсі" - 93% (власник - Роман Абрамович)
- "Баварія" - 57% (власники - члени клубу),
- "Арсенал" - 39% (власник - Стенлі Кроенке)
- Барселона" - 34% (власники - члени клубу)
- "Реал" - 30% (власники - члени клубу)
- "Манчестер Юнайтед" - 27% (родина Глейзерів).