У топ-50 найдорожчих спортивних клубів світу за версією Forbes, лише 9 - футбольні

Пандемія викликала хаос в спортивній індустрії. За більшістю показників минулий рік не був вдалим і для спорту вищих досягнень. Скорочені сезони, скасовані турніри. І всі змагання, від Вищої бейсбольної ліги і Національної хокейної ліги до світового футболу, розігрувалися на порожніх аренах.

Ще свіжі новини про фінансові проблеми "Барселони", чиї збитки перевищили 1 млрд євро.

Не виключено, що Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть бути скасовані через рік після того, як вони були відкладені.

Однак жодна з цих подій, як і сама пандемія, не сильно зашкодила власникам провідних спортивних франшиз: середня вартість 50-ти кращих команд світу підскочила на 9,9% до 3,4 млрд доларів, що на 55% більше, ніж п'ять років тому, повідомляє Forbes, який склав свіжий рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу.

Клуб Національної футбольної ліги (NFL) Dallas Cowboys знову очолює пелотон з оцінкою в 5,7 млрд дол., За ним слідує клуб Головної ліги бейсболу (MLB) New York Yankees з 5,25 млрд дол. Замикає трійку лідерів "Нью-Йорк Нікс" (НБА) з ціною в 5 млрд дол.

Європейські футбольні клуби "Барселона" і "Реал", кожен з оцінкою трохи вище 4,7 млрд, витіснили команди НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Голден Стейт Ворріорс" з першої п'ятірки.

Взагалі, в рейтингу топ-50 за кількістю представників лідирує американський футбол - 26. Ще 15 клубів представляють північноамериканський спортивний ринок: 9 - баскетбол і 6 - бейсбол.

І лише 9 клубів представляють класичний футбол. Крім "Барселони" і "Реала" - це "Баварія" (10), "Манчестер Юнайтед" (11), "Ліверпуль" (12), "Манчестер Сіті" (14), "Челсі" (27), "Арсенал" (38) і ПСЖ (45).

Причому, новоспечені 7-разові чемпіони Англії - "МанСіті" зробили стрибок відразу на 21 позицію, в порівнянні з торішнім рейтингом.

Dallas Cowboys (NFL, $5.7 млрд) New York Yankees (MLB, $5.25) New York Knicks (NBA, $5) Barcelona (La Liga, $4.76) Real Madrid (La Liga, $4.75) Golden State Warriors (NBA, $4.7) Los Angeles Lakers (NBA, $4.6) New England Patriots (NFL, $4.4) New York Giants (NFL, $4.3) Bayern Munich (Bundesliga, $4.21) Manchester United (Premier League, $4.2) Liverpool (Premier League, $4.1) Los Angeles Rams (NFL, $4) Manchester City (Premier League, $4) San Francisco 49ers (NFL, $3.8) Los Angeles Dodgers (MLB, $3.57) New York Jets (NFL, $3.55) Chicago Bears (NFL, $3.53) Washington Football Team (NFL, $3.5) Boston Red Sox (MLB, $3.47) Philadelphia Eagles (NFL, $3.4) Chicago Cubs (MLB, $3.36) Houston Texans (NFL, $3.3) Chicago Bulls (NBA, $3.3) Denver Broncos (NFL, $3.2) Boston Celtics (NBA, $3.2) Chelsea (Premier League, $3.2) San Francisco Giants (MLB, $3.18) Las Vegas Raiders (NFL, $3.1) Seattle Seahawks (NFL, $3.08) Green Bay Packers (NFL, $3.05) Pittsburgh Steelers (NFL, $3) Baltimore Ravens (NFL, $2.98) Minnesota Vikings (NFL, $2.95) Miami Dolphins (NFL, $2.9) Atlanta Falcons (NFL, $2.88) Indianapolis Colts (NFL, $2.85) Arsenal (Premier League, $2.8) Los Angeles Clippers (NBA, $2.75) Brooklyn Nets (NBA, $2.65) Los Angeles Chargers (NFL, $2.6) Carolina Panthers (NFL, $2.55) Kansas City Chiefs (NFL, $2.5) Houston Rockets (NBA, $2.5) Paris Saint-Germain (Ligue 1, $2.5) New Orleans Saints (NFL, $2.48) Jacksonville Jaguars (NFL, $2.45) New York Mets (MLB, $2.45) Dallas Mavericks (NBA, $2.45) Cleveland Browns (NFL, $2.35)

Що стосується зміна вартості за п'ять років, то серед футбольних клубів найуспішнішим вважається ПСЖ, чия ринкова вартість зросла на

207%.