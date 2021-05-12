Прем'єр-міністр Японії виступив проти проведення Олімпіади-2020 у Токіо

Нове опитування громадської думки показало, що близько 60% японців проти проведення Олімпійських ігор-2020 у Токіо, повідомляє у своєму репортажі xsport.ua.

Незважаючи на всі заходи МОК і організаторів, показник ніяк не вдається знизити. У Японії досі чинний надзвичайний стан, тож населення не підтримує спортивний форум, що може тільки погіршити епідеміологічну ситуацію.

Останнє опитування газета Yomiuri Shimbun проводила з 7 по 9 травня. Згідно з ним, проведення Ігор підтримують 39% респондентів, 59% - проти. Варіант перенесення МОК не розглядає. Ще кілька місяців тому було повідомлено: якщо Ігри-2020 не пройдуть цього літа, то будуть остаточно скасовані.

З 39%, які проголосували за проведення Олімпіади, 23% вважають, що вона повинна проходити без глядачів.

Багато чого буде залежати від візиту в Японію президента МОК Томаса Баха. Спершу він мав приїхати в травні, але напередодні стало відомо, що його візит переноситься на червень.

Олії у вогонь долив ще прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, заявивши, що остаточне рішення залишається за МОК, але особисто він не ставив би Ігри-2020 вище від безпеки громадян країни.

"Моїм пріоритетом є захист життя і здоров'я жителів Японії. Спочатку нам потрібно зупинити вірус", - заявив глава кабінету.

Раніше Суга гарантував проведення Ігор-2020 у Токіо в умовах пандемії, але опитування TBS News показало падіння рейтингу прем'єр-міністра до 40% - рекордно низький показник для нього.

Зазначимо, станом на 12 травня в Японії офіційно зафіксовано 646 тисяч випадків зараження коронавірусом і 10 941 смертей - найбільше серед усіх країн Східної Азії.