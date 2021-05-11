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Буффон оголосив, що йде з "Ювентуса" після закінчення сезону

Але футбольна сторінка в біографії італійця ще не закрита.

Джанлуїджі Буффон
Фото: EPA/UPG
Джанлуїджі Буффон

Голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон заявив, що покине туринський клуб після закінчення сезону.

"Моє майбутнє вже відоме. Прекрасний і дуже довгий період у "Ювентусі" остаточно завершується цього року. Думаю, я віддав усе "Юве", а отримав все і навіть більше.

Або я припиню грати, або опинюся в ситуації, яка змотивує мене продовжувати кар'єру. Або ж я отримаю інший життєвий досвід", - цитує 43-річну легенду championat.com.

Раніше повідомляли, що після закінчення сезону Буффон хоче перебратися в "Парму", у складі якої він починав кар'єру.

Нагадаємо, Буффон став гравцем "Ювентуса" в липні 2001 року, перейшовши з "Парми" за €52,8 млн. Через 17 років він покинув італійський клуб, відправившись у "Парі Сен-Жермен" на правах вільного агента, однак через сезон, у 2019 році, повернувся в Турин.

Буффон провів за "Стару синьйору" 683 матчі, 322 з яких - на нуль.

За "Скуадру Адзурру" Джанлуїджі виступав з 1997 по 2018 рік і зіграв 176 матчів.

Буффон є чемпіоном світу 2006 року.

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