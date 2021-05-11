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Віцепрезидент "Ювентуса" зробив заяву щодо головного тренера і Роналду

"Стара синьйора" не збирається прощатися з італійцем і португальцем.

Віцепрезидент "Ювентуса" зробив заяву щодо головного тренера і Роналду
Павел Недвед
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент "Ювентуса" Павел Недвед прокоментував чутки про відставку головного тренера Андреа Пірло після великої домашньої поразки від "Мілана" (0:3) в рамках 35-го туру Серії А.

Крім того, 48-річний чех прояснив ситуацію з Кріштіану Роналду.

"У "Ювентуса" зараз непрості часи, але ми не здаємося і будемо боротися до самого кінця.

Андреа Пірло і Кріштіану Роналду будуть працювати в клубі до завершення своїх контрактів", - наводить слова Недведа Football Italia.

Відзначимо, що на цей момент "Ювентус" на п'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

За три тури до фінішу на вакантні три путівки в Лігу чемпіонів ("Інтер" достроково став чемпіоном Серії А) претендують 5 команд: "Аталанта" і "Мілан" набрали по 72 очки, "Наполі" набрав 70 очок, на очко від неаполітанців відстає "Ювентус" і ще на п'ять - "Лаціо", у якого гра в запасі.

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