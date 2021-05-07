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Партнера Зінченка по "Манчестеру Сіті" визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Ріяд Махрез забив переможний м'яч у матчі проти ПСЖ.

Ріяд Махрез
Фото: EPA/UPG
Ріяд Махрез

Півзахисника "Манчестера Сіті" Ріяда Махреза визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє твіттер УЄФА.

30-річний алжирець оформив дубль у переможному матчі з ПСЖ (2:0).

На звання гравця тижня претендував і його партнер по клубу, захисник Рубен Діаш, а також футболісти "Челсі" Н'Голо Канте і Кай Хавертц.

Нагадаємо, на рахунку Махреза переможний м'яч першого матчу проти паризького клубу (2:1), забитий зі штрафного.

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