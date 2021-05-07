Комітет з етики та чесної гри УАФ розслідує скандальний матч "Минай" - "Шахтар"

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) ініціював розслідування матчів "Миная" за результатами вчорашнього інциденту перед грою з "Шахтарем", повідомляє пресслужба УАФ.

"Вчора, 6 травня, напередодні матчу 26-го туру УПЛ ФК "Минай" (Ужгород) — ФК "Шахтар" (Донецьк) у ЗМІ з’явилась інформація про те, що на даний матч розміщувались аномальні ставки на перемогу гостей із великою різницею голів. Комітет повідомляє, що володів інформацією про цю ситуацію ще до її публічного оголошення", - йдеться в заяві комітету.

"З метою мінімізації виплат за цими ставками та прийому букмекерами нових ставок під час матчу комітет звернувся до об’єднань букмекерів із проханням заморозити виплати та не приймати нові ставки на матч під час його перебігу.

Комітет додатково інформує, що протягом сезону-2020/2021 у рамках співпраці з партнером УАФ зі збирання бетингових даних компанією FeedConstruct уже три команди за поданням комітету були заблоковані букмекерами для прийому ставок на матчі за їхньою участю в режимі "лайв". Це унікальна світова практика, яка дозволяє припиняти розміщення підозрілих ставок під час матчу", - пояснює комітет.

"Що стосується ФК "Минай" (Ужгород), то комітет звернеться із проханням до букмекерів мінімізувати приймання ставок на його наступний матч до початку гри. Комітетом здійснюється перевірка й інших матчів цього клубу, у тому числі команди U-21, результати якої будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя та Національної поліції України найближчим часом", - уточнено в заяві.

Зазначимо, напередодні матчу 25-го туру Favbet Ліги "Минай" - "Шахтар" (0:0) у ЗМІ з'явилася інформація про аномальні ставки на перемогу "Шахтаря" з великою різницею м'ячів.

Отримавши цю інформацію, гравці "Миная" відмовлялися виходити на поле. І тільки після того, як команді пригрозили присудити технічну поразку, гравці погодилися вийти на матч. Поєдинок почався з півгодинною затримкою.