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Тренерку збірної Німеччини звільнено за знущання з гімнасток

Було встановлено 17 епізодів психологічного насильства.

Тренерку збірної Німеччини звільнено за знущання з гімнасток
Поліна Шефер
Фото: EPA/UPG

Німецьку тренерку з гімнастики Габріелу Фрезе звільнили з олімпійського тренувального центру через скарги спортсменок на грубе поводження, повідомляє Inside the Games.

12 гімнасток на чолі з колишньою чемпіонкою світу Поліною Шефер заявили, що Фрезе використовує в роботі словесні образи і дає ліки без рецепта лікаря.

Федерація гімнастики Німеччини за сприяння франкфуртської юридичної фірми провела незалежне розслідування і за його підсумками виявила 17 епізодів психологічного насильства з боку Фрезе.

Тренерка всі звинувачення спростувала, але це не допомогло їй уникнути звільнення.

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