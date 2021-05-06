Тренерку збірної Німеччини звільнено за знущання з гімнасток

Німецьку тренерку з гімнастики Габріелу Фрезе звільнили з олімпійського тренувального центру через скарги спортсменок на грубе поводження, повідомляє Inside the Games.

12 гімнасток на чолі з колишньою чемпіонкою світу Поліною Шефер заявили, що Фрезе використовує в роботі словесні образи і дає ліки без рецепта лікаря.

Федерація гімнастики Німеччини за сприяння франкфуртської юридичної фірми провела незалежне розслідування і за його підсумками виявила 17 епізодів психологічного насильства з боку Фрезе.

Тренерка всі звинувачення спростувала, але це не допомогло їй уникнути звільнення.