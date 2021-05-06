Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ГоловнаСпорт

На стартовому вкиданні в матчі НХЛ виникла масова бійка

У першому періоді було 100 хвилин штрафу, а гравці не вміщалися на лавках для штрафників.

Фото: Twitter

У Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден" пройшов матч регулярного чемпіонату НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Вашингтон Кепіталз". Команди вже на першій секунді зустрічі влаштували масову бійку.

Тільки-но арбітр зробив стартове вкидання в центральному колі, на льоду спалахнуло побоїще "3 на 3": Руні, Блеквелл і Ді Джузеппе з боку господарів, Дауд, Хагелін і Гетевей - від "Вашингтона".

Як підсумок - 100 хвилин штрафу на двох за період (всього - 141 за матч) і рекордні 6 бійок у стартові п'ять хвилин гри. Такого в історії НХЛ ще не було.

Результат поєдинку нікого особливо не цікавив. "Вашингтон" знову виграв - 4:2.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також