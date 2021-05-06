У першому періоді було 100 хвилин штрафу, а гравці не вміщалися на лавках для штрафників.

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У Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден" пройшов матч регулярного чемпіонату НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Вашингтон Кепіталз". Команди вже на першій секунді зустрічі влаштували масову бійку.

Тільки-но арбітр зробив стартове вкидання в центральному колі, на льоду спалахнуло побоїще "3 на 3": Руні, Блеквелл і Ді Джузеппе з боку господарів, Дауд, Хагелін і Гетевей - від "Вашингтона".

Line brawl to start tonight's game between the Rangers and Capitals at MSG pic.twitter.com/52pvvVZHwx — Brady Trettenero (@BradyTrett) May 5, 2021

Як підсумок - 100 хвилин штрафу на двох за період (всього - 141 за матч) і рекордні 6 бійок у стартові п'ять хвилин гри. Такого в історії НХЛ ще не було.

Результат поєдинку нікого особливо не цікавив. "Вашингтон" знову виграв - 4:2.