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Боксерський поєдинок 8 травня Канело–Сондерс поб'є рекорд поєдинку Алі–Спінкс

Мексиканець і англієць будуть битися перед величезною аудиторією.

Сауль Альварес, Едді Гірн і Біллі Джо Сондерс
Фото: Matchroom Boxing
Сауль Альварес, Едді Гірн і Біллі Джо Сондерс

Вечір поєдинків у суботу, 8 травня, на стадіоні AT&T в Арлінгтоні (США) увійде в історію американського боксу.

За словами промоутера Едді Гірна, усі квитки на цей захід розпродадуть найближчим часом, а це означає, що на трибунах буде майже 70 000 фанатів, повідомляє isport.ua.

Британський промоутер нагадав, що рекорд відвідуваності боксерського шоу, організованого в закритому приміщенні, становить 63 352 вболівальники. Таку аудиторію зібрав матч-реванш між Мухаммедом Алі і Леоном Спінксом у 1978 році.

Головним поєдинком вечора стане зустріч чемпіона світу за версіями WBC і WBA в суперсередній вазі Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО) з непереможеним чемпіоном WBO Біллі Джо Сондерсом (30-0, 14 КО). На кону будуть усі три пояси.

Напередодні Канело і Сондерс провели дуель поглядів.

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