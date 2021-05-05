74-річна тенісистка зіграла в професійному турнірі ITF у Флориді

74-річна американська тенісистка Гейл Фалкенберг програла у кваліфікації турніру ITF у Флориді суперниці, молодшій на 54 роки - 0:6, 0:6.

Фалкенберг не взяла жодного гейму в Тіфані Фіке (№796 WTA), але все одно залишилася задоволена грою, а особливо двома ейсами. Спортсменка обіцяє не кидати теніс, вона впевнена, що все ще може виграти матч на професійному рівні.

"Мені 74 роки, але я в прекрасній формі. Крім стомлених колін, усе гаразд. Я ніколи не отримувала травм. Я не курю, не п'ю, не приймаю наркотиків і дотримуюся дуже збалансованої дієти: овочі і фрукти", - цитує тенісну бабусю L'Equipe.

"У мене дуже хороша подача з руки. Два ейси - це непогано, правда? Я над цим працюю. Ґрунт - не моє улюблене покриття, мені комфортніше на харді, але я цілком задоволена своїм рівнем в матчі. Я набирала очки, було кілька рівних геймів. Я поступово повертаюся на свій рівень, мені просто потрібно більше грати", - заявила Фалкенберг.

"Я буду продовжувати працювати. Потрібно зберігати позитивний настрій, щоб рухатися вперед і додавати. Я буду грати, поки моє тіло не скаже "стоп". Я все ще можу виграти професійний матч", - переконана пані Гейл.

Фалкенберг свій перший професійний матч зіграла в 1986 році, має кар'єрний баланс 14-88 і 10 тис. доларів призових. Одного разу грала в основній сітці WTA (Окленд-1987) і в кваліфікації турніру "Великого шолома" (Australian Open-1988).

Рейтинговий рекорд - 360-те місце класифікації WTA.