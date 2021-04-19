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16-річна українка Соболєва виграла свій перший титул ITF

Анастасія потрапила до основної сітки через кваліфікацію.

16-річна українка Соболєва виграла свій перший титул ITF
Анастасія Соболєва
Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation.

Юна українська тенісистка Анастасія Соболєва стала переможницею турніру ITF в Анталії (Туреччина).

Призовий фонд склав 15 тис. дол.

16-річна дніпрянка, яка потрапила до основної сітки через кваліфікацію, у фіналі обіграла 20-річну італійку Нурію Бранкаччо - 6:0, 7:6 (7-5).

В основній сітці змагань Соболєва поступово перемогла японку Місакі Мацуду - 6:1, 7:5, росіянку Анастасію Захарову - 6:1, 7:6 (7-5), італійку Лізу Пігато - 6:3, 7:5 -і  француженку Аліс Рамі - 7:5, 6:1.

Додамо, що це перший титул Анастасії на професійних турнірах Міжнародної тенісної федерації.

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