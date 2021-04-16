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Українські тенісистки перемогають японок 2:0 на Кубку Біллі Джин Кінг

Свої зустрічі виграли Світоліна і Костюк.

Еліна Світоліна
Фото: btu.org.ua
Еліна Світоліна

Сьогодні стартували матчі збірних України і Японії в рамках Кубка Біллі Джин Кінг (раніше Кубок Федерації – LB.ua).

У першій зустрічі на корт вийшли Еліна Світоліна (№5 WTA) і Чіхіро Мурамацу (№225 WTA).

Поєдинок тривав 1 годину і 19 хвилин і закінчився за два сети (6:3, 6:2) на користь Світоліної.

У другому поєдинку Марта Костюк (№84 WTA) зуміла також в двух партіях з однаковим рахунком 6:3 здолати японку Юкі Найто (№169 WTA).

Матч тривав 1 годину і 27 хвилин.

Додамо, що жіноча тенісна збірна Країни Вранішнього Сонця виступає не найсильнішим складом. Зокрема, в команді відсутні лідерка Наомі Осака (№2 WTA), Місакі Дої (№78 WTA) і Нао Хібіно (№88 WTA).

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