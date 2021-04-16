"Вест Гем" запросив за Ярмоленка непомірну для "Динамо" ціну, - ЗМІ

Вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко близький до того, щоб покинути клуб, повідомляє Football.London.

По-перше, керівництво хоче трохи розвантажити зарплатну відомість, у якій оклад українця найвищий (115 тис. фунтів на тиждень).

Друга причина, чому боси "Вест Гема" не перешкоджатимуть продажу 31-річного Андрія - це його висока травматичність.

Є й третя причина. У складі "молотків" відмінно розкрився орендований у "Манчестера Юнайтед" Джессі Лінгард, який є конкурентом Ярмоленка по амплуа.

Нещодавно з'явилася інформація про зацікавленість київського "Динамо" в поверненні футболіста. Однак "Вест Гем" розраховує виручити до 6 млн фунтів. А ця сума може виявитися непомірною для киян.

Ситуація може змінитися, якщо "Динамо" потрапить наступного сезону до групового етапу Ліги чемпіонів.