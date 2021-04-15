Сольск'яєр знайшов дивну причину поганих результатів "Манчестера Юнайтед" на "Олд Траффорд"

Цього сезону "Манчестер Юнайтед" набагато успішніше виступає на чужому полі, ніж на "Олд Траффорд".

Головний тренер "червоних дияволів" Уле-Гуннар Сольск'яєр висловив думку, що нестабільні виступи манкуніанців у домашніх матчах цього сезону пов'язані із забарвленням банерів на спортивній арені.

"Якщо ви зараз подивитеся на банери на стадіоні "Олд Траффорд", то побачите, що вони більше не червоні. Ми вивчили питання і не знайшли ніяких причин, чому результати в домашніх матчах гірші, ніж на виїзді, але деякі гравці відзначали, що коли за частки секунди приймаєш рішення, озираючись через плече, щоб побачити партнера, то бачиш червону футболку на червоному тлі з червоними сидіннями", - цитує норвезького фахівця Sky Sports.

"Ми почали сезон погано - з трьох домашніх поразок у матчах з "Крістал Пелас", "Тоттенгемом" і "Арсеналом", але ми вже дуже поліпшили результати на нашому стадіоні. Було важливо, щоб фон більше не був червоним", - категоричний Сольск'яєр.

Після заміни банерів "МанЮнайтед" провів один домашній поєдинок - зустріч 30-го туру АПЛ проти "Брайтона" (2:1).

В АПЛ сезону-2020/2021 манкуніанці виграли 8 з 15 домашніх матчів, програвши 4. У 16 іграх на виїзді МЮ здобув 10 перемог, ні разу не програвши.

Сьогодні в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи підопічні Сольск'яєра прийматимуть "Гранаду". Перша зустріч завершилася перемогою МЮ з рахунком 2:0.