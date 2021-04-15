Локдаун в Києві продовжили до 30 квітня
Локдаун в Києві продовжили до 30 квітня
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Росія може готувати військове вторгнення в Україну, - директор ЦРУ
Росія може готувати військове вторгнення в Україну, - директор ЦРУ
Представник РФ в ОБСЄ у відповідь на прохання України зібрати засідання заявив, що "не збирається сипати перла перед..."
Представник РФ в ОБСЄ у відповідь на прохання України зібрати засідання заявив, що "не збирається сипати перла перед..."
Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Байден, Путін, НАТО і верблюд
ГоловнаСпорт

Сольск'яєр знайшов дивну причину поганих результатів "Манчестера Юнайтед" на "Олд Траффорд"

Виявляється, поганому танцюристу заважає забарвлення банерів.

Сольск'яєр знайшов дивну причину поганих результатів "Манчестера Юнайтед" на "Олд Траффорд"
"Олд Траффорд"
Фото: skysports.com

Цього сезону "Манчестер Юнайтед" набагато успішніше виступає на чужому полі, ніж на "Олд Траффорд".

Головний тренер "червоних дияволів" Уле-Гуннар Сольск'яєр висловив думку, що нестабільні виступи манкуніанців у домашніх матчах цього сезону пов'язані із забарвленням банерів на спортивній арені.

"Якщо ви зараз подивитеся на банери на стадіоні "Олд Траффорд", то побачите, що вони більше не червоні. Ми вивчили питання і не знайшли ніяких причин, чому результати в домашніх матчах гірші, ніж на виїзді, але деякі гравці відзначали, що коли за частки секунди приймаєш рішення, озираючись через плече, щоб побачити партнера, то бачиш червону футболку на червоному тлі з червоними сидіннями", - цитує норвезького фахівця Sky Sports.

"Ми почали сезон погано - з трьох домашніх поразок у матчах з "Крістал Пелас", "Тоттенгемом" і "Арсеналом", але ми вже дуже поліпшили результати на нашому стадіоні. Було важливо, щоб фон більше не був червоним", - категоричний Сольск'яєр.

Після заміни банерів "МанЮнайтед" провів один домашній поєдинок - зустріч 30-го туру АПЛ проти "Брайтона" (2:1).

В АПЛ сезону-2020/2021 манкуніанці виграли 8 з 15 домашніх матчів, програвши 4. У 16 іграх на виїзді МЮ здобув 10 перемог, ні разу не програвши.

Сьогодні в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи підопічні Сольск'яєра прийматимуть "Гранаду". Перша зустріч завершилася перемогою МЮ з рахунком 2:0.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також