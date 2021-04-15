Французький клуб-рекордсмен Ліги 1 виставлено на продаж

Бізнесмени Ролан Ромей і Бернар Каяццо, які володіють "Сент-Етьєном" з 2004 року, оголосили, що виставили клуб на продаж, повідомляє Get French Football News.

Власники Les Verts хочуть виручити за клуб 20 млн євро, хоча сума покупки 2004 року склала 6 млн.

За час керівництва дуетом Ромей - Каяццо клуб виграв лише один трофей - Кубок Французької ліги 2013 року.

Зараз "Сент-Етьєн" займає 13-те місце в турнірній таблиці Ліги 1.

"Сент-Етьєн" - один з найтитулованіших клубів Франції. Клуб ставав чемпіоном країни 10 разів, що є рекордом Ліги 1.

"Зелені" також 6 разів вигравали Кубок Франції.