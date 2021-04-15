"Челсі" і ПСЖ дізналися своїх суперників по півфіналу Ліги чемпіонів

Матчами "Ліверпуль" - "Реал" і "Боруссія" Д - "Манчестер Сіті" завершилася програма матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ліверпуль" провів свій поєдинок без притаманного мерсисайдцям, особливо в домашніх кубкових матчах у відповідь, куражу.

Однак і при цьому "червоні" створили біля воріт Тібо Куртуа досить небезпечних моментів. І реалізуй Мохамед Салах хоч один зі своїх моментів, може цей кураж і з'явився би у подопічних Юргена Клоппа, і гра стала протікати зовсім в іншому темпі і ключі.

У свою чергу, гості головною своєю метою на гру поставили - не пропустити. І досягли успіху в цьому.

Були свої моменти і у Вінісіуса, і у Каріма Бензема. Але, і нульовий рахунок цілком задовольнив підопічних Зінедіна Зідана.

Куди драматичніше складався поєдинок у Дортмунді, де господарі вже на 15-й хвилині зусиллями юного Джуда Беллінгема відкрили рахунок і змусили нервувати Хосепа Гвардіолу і його команду, адже рахунок 1:0 цілком влаштовував господарів.

І підопічні Едіна Терзич до 55-ї хвилини цілком успішно відбивали атаки суперника. Але, як і в першому матчі, гол в свої ворота несподівано "привіз" досвідчений Емре Джан, який заробив пенальті, реалізований Ріядом Махрезом - 1:1.

Цей епізод надломив футболістів "Боруссії" і на черговий подвиг їх просто не вистачило.

А на 75-й хвилині Філ Фоден, як і в матчі в Манчестері, встановив остаточний рахунок в матчі - 1:2.

Відзначимо, що Олександр Зінченко, вийшовши в старті, вперше в своїй кар'єрі зіграв у чвертьфіналі ЛЧ.

У півфіналі ПСЖ зіграє з МС,

а "Реал" з "Челсі".