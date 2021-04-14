Напередодні "Парі Сен-Жермен" програв "Баварії" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (0:1), але за сумою двох зустрічей вийшов до наступної стадії турніру.
Пресслужба парижан виклала відео з роздягальні команди після матчу.
Футболісти ПСЖ були вкрай задоволені своїм результатом і не стримували емоцій.
"Ми в півфіналі", - свідчить підпис.
Додамо, що їхній суперник по півфіналу визначиться сьогодні в Ліверпулі, де місцевий однойменний клуб спробує ліквідувати гандикап у два м'ячі (1:3) в протистоянні з мадридським "Реалом". Hey, vous savez quoi ?
ON EST EN DEMIES 🎉#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/338UGuvnr4
Hey, vous savez quoi ?