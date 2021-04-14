Напередодні "Парі Сен-Жермен" програв "Баварії" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (0:1), але за сумою двох зустрічей вийшов до наступної стадії турніру.

Пресслужба парижан виклала відео з роздягальні команди після матчу.

Футболісти ПСЖ були вкрай задоволені своїм результатом і не стримували емоцій.

"Ми в півфіналі", - свідчить підпис.