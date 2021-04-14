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Футболісти ПСЖ улаштували пісні і танці на столі в роздягальні після проходження до півфіналу Ліги чемпіонів

Радість парижан можна зрозуміти.

Футболісти ПСЖ улаштували пісні і танці на столі в роздягальні після проходження до півфіналу Ліги чемпіонів
Фото: twitter.com/PSG_English

Напередодні "Парі Сен-Жермен" програв "Баварії" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (0:1), але за сумою двох зустрічей вийшов до наступної стадії турніру.

Пресслужба парижан виклала відео з роздягальні команди після матчу.

Футболісти ПСЖ були вкрай задоволені своїм результатом і не стримували емоцій.

"Ми в півфіналі", - свідчить підпис.

Додамо, що їхній суперник по півфіналу визначиться сьогодні в Ліверпулі, де місцевий однойменний клуб спробує ліквідувати гандикап у два м'ячі (1:3) в протистоянні з мадридським "Реалом".

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