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Гравець "Реала" став першим футболістом, народженим у 2000-х, який забив у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Вінісіус Жуніор увійшов в історію цього турніру.

Вінісіус Жуніор
Фото: EPA/UPG
Вінісіус Жуніор

Напередодні "Реал" здобув комфортну перемогу над "Ліверпулем" (3:1) у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів.

Дублем у складі "бланкос" відзначився Вінісіус Жуніор.

Він став першим гравцем, народженим у 2000-х роках, який забив у чвертьфіналі ЛЧ - бразилець народився 12 липня 2000 року.

При цьому Вінісіус (20 років і 268 днів) узагалі став другим наймолодшим гравцем "Реала", який відзначився в плей-оф ЛЧ. Молодшим був тільки Рауль, який відзначився голом на 15 днів раніше.

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