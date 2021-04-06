Кравчук ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ
Кравчук ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
У південних прикордонних районах України оголошено збори тероборони
У південних прикордонних районах України оголошено збори тероборони
Столтенберг подзвонив Зеленському для висловлення занепокоєності через Росію (оновлено)
Столтенберг подзвонив Зеленському для висловлення занепокоєності через Росію (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
ГоловнаСпорт

Гравець "Кадіса", звинувачений у расизмі щодо захисника "Валенсії", звертається до суду через лжесвідчення

Хуан Кала заявив, що не винен в інциденті.

Гравець "Кадіса", звинувачений у расизмі щодо захисника "Валенсії", звертається до суду через лжесвідчення
Хуан Кала (праворуч)
Фото: EPA/UPG

Матч 30-го туру іспанської Ла Ліги між "Кадісом" і "Валенсією" (2:1) був ознаменований расистським скандалом за участю Муктара Діакабі і Хуана Кали.

Кала нібито образив француза, через що поєдинок перервали на 25 хвилин. Незважаючи на відновлення зустрічі, Діакабі на поле не повернувся - його замінив Гільямон.

"Я 16 років граю на професійному рівні, я грав із китайцями, південноамериканцями, африканцями, грав з Кануте і Бенджаміном з Екваторіальної Гвінеї. А тепер Діакабі звинувачує мене в тому, чого не було.

Усе це перетворилося на цирк, і я подам позов до суду на всіх, хто намагається принизити мою гідність. Мої юристи вже збирають усі необхідні документи", - цитує Калу El Chiringuito TV.

"Я готовий зустрітися з Діакабі і пояснити йому, що не говорив цих слів. Від початку слід було так вчинити - просто поговорити. В іспанському футболі немає расизму, тут у кожній команді по п'ять-шість гравців з іншим кольором шкіри і жодного расизму немає.

За всю мою кар'єру ніхто не звинувачував мене в тому, в чому звинувачують зараз. А мої колеги - китайці, африканці, американці - надіслали мені слова підтримки.

Мене звинуватили і засудили без доказів, але в нас демократія і не можна так лінчувати людину. Я і моя сім'я отримували безліч погроз у соціальних мережах. Але я зберігаю спокій, тому що я не винен", - переконаний іспанець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також