Гравець "Кадіса", звинувачений у расизмі щодо захисника "Валенсії", звертається до суду через лжесвідчення

Матч 30-го туру іспанської Ла Ліги між "Кадісом" і "Валенсією" (2:1) був ознаменований расистським скандалом за участю Муктара Діакабі і Хуана Кали.

Кала нібито образив француза, через що поєдинок перервали на 25 хвилин. Незважаючи на відновлення зустрічі, Діакабі на поле не повернувся - його замінив Гільямон.

"Я 16 років граю на професійному рівні, я грав із китайцями, південноамериканцями, африканцями, грав з Кануте і Бенджаміном з Екваторіальної Гвінеї. А тепер Діакабі звинувачує мене в тому, чого не було.

Усе це перетворилося на цирк, і я подам позов до суду на всіх, хто намагається принизити мою гідність. Мої юристи вже збирають усі необхідні документи", - цитує Калу El Chiringuito TV.

"Я готовий зустрітися з Діакабі і пояснити йому, що не говорив цих слів. Від початку слід було так вчинити - просто поговорити. В іспанському футболі немає расизму, тут у кожній команді по п'ять-шість гравців з іншим кольором шкіри і жодного расизму немає.

За всю мою кар'єру ніхто не звинувачував мене в тому, в чому звинувачують зараз. А мої колеги - китайці, африканці, американці - надіслали мені слова підтримки.

Мене звинуватили і засудили без доказів, але в нас демократія і не можна так лінчувати людину. Я і моя сім'я отримували безліч погроз у соціальних мережах. Але я зберігаю спокій, тому що я не винен", - переконаний іспанець.