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КДК УАФ за заявою СБУ відкрила провадження з приводу участі українських футболістів у матчах команд "ДНР" і "ЛНР"

Під санкції можуть потрапити 26 осіб.

КДК УАФ за заявою СБУ відкрила провадження з приводу участі українських футболістів у матчах команд "ДНР" і "ЛНР"
Фото: Микола Бочко

За заявою Комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу і Служби безпеки України КДК УАФ відкрив провадження щодо участі 26 українських футболістів в матчах команд з "ДНР" і "ЛНР", повідомляє пресслужба УАФ.

СБУ отримала інформацію, що громадяни України, які зареєстровані в інформаційно-аналітичній базі УАФ, 25 вересня 2020 року грали за т.зв. збірну "ДНР" у матчі проти т.зв. збірної Абхазії.

Також СБУ з'ясувала, що 8-12 грудня в грузинському місті Сухумі в турнірі "Ліга братніх народів-2020" грала команда "Схід-Вугілля" з "ЛНР".

У зв'язку з цим КДК УАФ пропонує футболістам надати письмові пояснення.

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