Гвардіола: УЄФА і ФІФА вбивають гравців

Сьогодні матчами "Манчестер Сіті" - "Боруссія" Д і "Реал" - "Ліверпуль" стартує стадія 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні головний тренер МС Хосеп Гвардіола вкотре висловився про перевантаженість календаря сезону-2020/2021.

"Гравці - це люди, а не машини. Знаю, що деякі футболісти засмучуються, коли не грають в кожному матчі, але це неможливо. Звичайно, вони можуть грати, але будь-якій людині необхідний відпочинок", - наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

"УЄФА і ФІФА вбивають футболістів, тому що календар перевантажений. У нас не було жодної вільної тижні з тих пір, як сезон почався. Ні однієї. Немає гравця, який міг би витримати такий графік і морально, і фізично. Це неможливо", - переконаний каталонець.