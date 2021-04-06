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Гвардіола: УЄФА і ФІФА вбивають гравців

Хосеп скаржиться на завантаженість календаря.

Гвардіола: УЄФА і ФІФА вбивають гравців
Хосеп Гвардіола
Фото: EPA/UPG

Сьогодні матчами "Манчестер Сіті" - "Боруссія" Д і "Реал" - "Ліверпуль" стартує стадія 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні головний тренер МС Хосеп Гвардіола вкотре висловився про перевантаженість календаря сезону-2020/2021.

"Гравці - це люди, а не машини. Знаю, що деякі футболісти засмучуються, коли не грають в кожному матчі, але це неможливо. Звичайно, вони можуть грати, але будь-якій людині необхідний відпочинок", - наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

"УЄФА і ФІФА вбивають футболістів, тому що календар перевантажений. У нас не було жодної вільної тижні з тих пір, як сезон почався. Ні однієї. Немає гравця, який міг би витримати такий графік і морально, і фізично. Це неможливо", - переконаний каталонець.

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