Два європейські топклуби цікавляться Луніним

"Тоттенгем" і дортмундська "Боруссія" зацікавилися воротарем "Реала" Андрієм Луніним, повідомляє donbalon.com.

22-річний українець начисто програє конкуренцію бельгійцеві Тібо Куртуа і розуміє, що для продовження кар'єри йому необхідно змінити клуб.

Лунін також перестав потрапляти до складу збірної України, як-от в останньому матчі відбірної кампанії Чемпіонату світу-2022 проти збірної Казахстану (1:1).

Нагадаємо, що контракт Андрія з "бланкос" розрахований до літа 2024 року, тому, ймовірно, Лунін зможе покинути "Реал" тільки на правах оренди.

Раніше українським воротарем цікавився лондонський "Тоттенгем". Зараз за ситуацією навколо Луніна стежить і дортмундська "Боруссія".

Зазначимо, що головний тренер "Реала" Зінедін Зідан не перешкоджатиме переходу українця, але просить знайти йому адекватну заміну.