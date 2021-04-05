Проти президента клубу Української прем'єр-ліги ввели санкції за контрабанду

Рада нацбезпеки і оборони вперше в історії держави запровадила персональні санкції проти "топдесятки" українських контрабандистів.

До їхнього числа увійшов і президент футбольного клубу "Минай" Валерій Пересоляк.

Санкції передбачають блокування активів і майна Пересоляка. До нього належить і закарпатський футбольний клуб.

39-річний бізнесмен є засновником ТОВ "Західна біопаливна група". Основний вид діяльності компанії - виробництво виробів з деревини.

За 6 турів до фінішу чемпіонату "Минай" займає 12-те місце в турнірній таблиці з 15 очками в активі.

В останньому турі закарпатський клуб зіграв унічию з "Колосом" - 0:0.