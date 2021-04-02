У двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19, - Степанов
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19, - Степанов
​Тищенко на 87 ОВК звинуватив Шевченка в сепаратизмі і вимагав стати перед ним на коліна, - "ЧЕСНО"
​Тищенко на 87 ОВК звинуватив Шевченка в сепаратизмі і вимагав стати перед ним на коліна, - "ЧЕСНО"
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
Зеленський відреагував на загострення на Донбасі
Зеленський відреагував на загострення на Донбасі
Байден знову спіткнувся на трапі президентського літака
Байден знову спіткнувся на трапі президентського літака
Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України
Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України
Гроші для медиків. Скільки отримують лікарі в Києві і від чого це залежить
Гроші для медиків. Скільки отримують лікарі в Києві і від чого це залежить
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
ГоловнаСпорт

Батько і агент Голанда вирушили в тур Європою, щоб домовитися про трансфер Ерлінга в топклуб

Барселона, Мадрид і Лондон - такий маршрут тандему.

Батько і агент Голанда вирушили в тур Європою, щоб домовитися про трансфер Ерлінга в топклуб
Ерлінг Голанд
Фото: EPA/UPG

Незважаючи на те, "Боруссія" Д виставила значний цінник на свого форварда Ерлінга Голанда (150 млн євро), його агент Міно Райола і батько футболіста почали переговори з клубами, зацікавленими в трансфері 20-річного норвежця.

Спочатку Райола і Голанд-старший відвідали Барселону, де переговорили з керівництвом "блаугранас", потім вирушили в Мадрид, де зустрілися з представниками "Реала".

За інформацією Mundo Deportivo, тепер ця парочка рушає до Лондона, де проведе зустрічі з чотирма представниками Англійської прем'єр-ліги - двома манчестерськими клубами, а також з "Ліверпулем" і "Челсі".

Одіозний агент футболіста розраховує отримати максимально вигідні умови для свого клієнта і готовий вести переговори з усіма клубами, які хочуть зробити цей трансфер.

Зазначимо, контракт Ерлінга з німецьким клубом розрахований до 2024 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також