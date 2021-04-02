Батько і агент Голанда вирушили в тур Європою, щоб домовитися про трансфер Ерлінга в топклуб

Незважаючи на те, "Боруссія" Д виставила значний цінник на свого форварда Ерлінга Голанда (150 млн євро), його агент Міно Райола і батько футболіста почали переговори з клубами, зацікавленими в трансфері 20-річного норвежця.

Спочатку Райола і Голанд-старший відвідали Барселону, де переговорили з керівництвом "блаугранас", потім вирушили в Мадрид, де зустрілися з представниками "Реала".

За інформацією Mundo Deportivo, тепер ця парочка рушає до Лондона, де проведе зустрічі з чотирма представниками Англійської прем'єр-ліги - двома манчестерськими клубами, а також з "Ліверпулем" і "Челсі".

Одіозний агент футболіста розраховує отримати максимально вигідні умови для свого клієнта і готовий вести переговори з усіма клубами, які хочуть зробити цей трансфер.

Зазначимо, контракт Ерлінга з німецьким клубом розрахований до 2024 року.