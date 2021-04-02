Безглузда технічна проблема змусила збірну Іспанії починати відбірний матч ЧС-2022 проти Косова без тренерського штабу

Енріке з помічниками застряг у ліфті.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке пропустив стартові хвилини матчу відбірного турніру Чемпіонату світу-2022 проти Косова (3:1), повідомляє ESPN.

Іспанський фахівець разом з усім своїм штабом майже на годину застряг у ліфті готелю, в якому базувалася команда.

Щоб не запізнитися на поєдинок, автобус із гравцями відправили на "Олімпійський" у Севільї без тренерського штабу. Енріке з асистентами добиралися на стадіон автомобілем.

Після перемоги над Косовом іспанці займають перше місце в групі В, набравши 7 очок.