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У матчі НХЛ хокеїст отримав дисциплінарний штраф за кидок шолома в обличчя суперника

Натан Маккіннон вчинив не по-джентльменськи.

У матчі НХЛ хокеїст отримав дисциплінарний штраф за кидок шолома в обличчя суперника
Натан Маккіннон (ліворуч)
Фото: EPA/UPG

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ "Колорадо Евеланш" удома розгромив "Аризону Койотс" із рахунком 9:3.

У кінцівці зустрічі хокеїсти затіяли мініпобоїще, в якому спочатку взяли участь тільки два гравці - канадський нападник "Колорадо" Натан Маккіннон і форвард "Аризони" Конор Гарланде.

Потім у конфлікт були втягнуті й інші хокеїсти, адже Маккіннон провів силовий прийом біля борта проти Гарланде - той утратив свій шолом. Маккіннон підібрав його і жбурнув в обличчя опонента.

Рефері покарали Маккіннона дисциплінарним штрафом «10+2».

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