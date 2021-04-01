У матчі регулярного чемпіонату НХЛ "Колорадо Евеланш" удома розгромив "Аризону Койотс" із рахунком 9:3.

У кінцівці зустрічі хокеїсти затіяли мініпобоїще, в якому спочатку взяли участь тільки два гравці - канадський нападник "Колорадо" Натан Маккіннон і форвард "Аризони" Конор Гарланде.

Потім у конфлікт були втягнуті й інші хокеїсти, адже Маккіннон провів силовий прийом біля борта проти Гарланде - той утратив свій шолом. Маккіннон підібрав його і жбурнув в обличчя опонента.

Рефері покарали Маккіннона дисциплінарним штрафом «10+2».