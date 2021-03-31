Ціна капітанської пов'язки Роналду на аукціоні в Сербії склала майже €11 млн

Багато хто сумнівається в такій цифрі.

Кріштіану Роналду і та сама пов'язка

Ціна капітанської пов'язки Кріштіану Роналду, яку він в люті кинув на землю під час матчу відбірного турніру до Чемпіонату світу-2022 між збірними Сербії та Португалії, на благодійному аукціоні в Сербії склала €10 млн 886 тис, повідомляє soccernews.ru.

Спочатку учасники гуманітарної акції з перевіреною репутацією підняли ціну до 14 млн динар (€118 тис.). Однак потім в боротьбу включилися знову зареєстровані користувачі, які всього за кілька годин підняли ціну капітанської пов'язки спочатку до 190 млн динар, а потім і до 1 млрд динар. Останньою ставкою стала сума в 1 млрд 280 млн 170 динар (€10 млн 886 тис.).

Суми, які учасники аукціону запропонували за пов'язку, викликали сумнів в їх платоспроможності в сербських ЗМІ.

Нагадаємо, на останніх секундах матчу в Белграді капітан гостей Кріштіану Роналду забив чистий гол, проте нідерландська бригада суддів на чолі з Данні Маккелі не зафіксувала взяття воріт і матч завершився нічиєю - 2:2.

Додамо, що Роналду різко відреагував на таке рішення суддів і ще до фінального свистка покинув поле, при цьому жбурнув на газон капітанську пов'язку.

Пізніше виявилось, що пов'язку Роналду підібрав працівник арени. Він віддав її на аукціон підтримки 6-місячної дитини на ім'я Гаврило Джурджевич.

Засновник гуманітарної організації "Разом за життя" Йован Шимич повідомив, що пов'язка Роналду на три дні буде виставлена на своєрідний аукціон. Той, хто пожертвує найбільшу суму на лікування Джурджевича, який страждає від спінальної м'язової атрофії, зможе отримати в нагороду пов'язку португальського форварда.

Повідомляється, що всього на лікування хлопчика потрібно €2,5 млн, проте поки зібрано лише 3% від цієї суми.