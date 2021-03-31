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Скандально кинуту Роналду капітанську пов'язку виставлено на аукціон: гроші підуть на лікування дитини

У кожному вчинку можна знайти позитив.

Скандально кинуту Роналду капітанську пов'язку виставлено на аукціон: гроші підуть на лікування дитини
Фото: www.dyvys.in

Скандальне завершення матчу другого туру відбірного турніру до Чемпіонату світу-2022 між командами Сербії та Португалії мало продовження.

Нагадаємо, на останніх секундах матчу в Белграді капітан гостей Кріштіану Роналду забив чистий гол, проте нідерландська бригада суддів на чолі з Данні Маккелі не зафіксувала взяття воріт і матч завершився нічиєю - 2:2.

Додамо, що Роналду різко відреагував на таке рішення суддів і ще до фінального свистка покинув поле, при цьому жбурнув на газон капітанську пов'язку.

Та сама пов'язка
Фото: EPA/UPG
Та сама пов'язка

Тепер екстравагантне рішення Кріштіану, можливо, врятує життя шестимісячного немовляти.

Виявляється, пов'язку Роналду підібрав працівник арени. Він віддав її на аукціон підтримки дитини на ім'я Гаврило Джурджевич, повідомляє сербський журналіст Мілан Здравкович.

У немовляти з Крагуєваця спінальна м'язова атрофія. На лікування потрібно 2,5 млн євро.

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