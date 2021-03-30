Фото: EPA/UPG Інтер

Єдина команда в Італії, яка з дня свого створення не покидала вищий дивізіон чемпіонату Італії міланський "Інтер" представив нову емблему.

"Змії" проводять ребрендинг клубу. У його рамках скорочено офіційну назву. Замість "Football Club Internazionale Milano" - "Inter Milano".

Спрощено також і емблема.

Тепер назва побудована навколо букв "I" і "M". Також навколо них складено офіційний слоган промокампанії "I M READY".

IL MIO NOME È LA MIA STORIA.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM — Inter (@Inter) March 30, 2021

Пресслужба клубу вже змінила логотип в офіційних соцмережах "Nerazzurr".

Наразі дві китайські компанії Suning Group і Lion Rock Capital володіють 99,6% акцій клубу.

"Інтер" цього сезону в Серії А має всі шанси через 11 років в удев'ятнадцяте виграти "скудето". За 11 турів до фінішу підопічні Антоніо Конте на 6 очок відірвалися від найближчого суперника, яким є "Мілан", при цьому мають гру в запасі.