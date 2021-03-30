Єдина команда в Італії, яка з дня свого створення не покидала вищий дивізіон чемпіонату Італії міланський "Інтер" представив нову емблему.
"Змії" проводять ребрендинг клубу. У його рамках скорочено офіційну назву. Замість "Football Club Internazionale Milano" - "Inter Milano".
Спрощено також і емблема.
Тепер назва побудована навколо букв "I" і "M". Також навколо них складено офіційний слоган промокампанії "I M READY".
IL MIO NOME È LA MIA STORIA.— Inter (@Inter) March 30, 2021
I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM
Пресслужба клубу вже змінила логотип в офіційних соцмережах "Nerazzurr".
Наразі дві китайські компанії Suning Group і Lion Rock Capital володіють 99,6% акцій клубу.
"Інтер" цього сезону в Серії А має всі шанси через 11 років в удев'ятнадцяте виграти "скудето". За 11 турів до фінішу підопічні Антоніо Конте на 6 очок відірвалися від найближчого суперника, яким є "Мілан", при цьому мають гру в запасі.