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УПЛ не увійшла в топ-10 ліг за минуле десятиліття: український чемпіонат обійшли навіть Колумбія і Парагвай

Українська футбольна першість переживає не найкращі часи.

Фото: IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) на своєму офіційному сайті опублікувала список кращих ліг світу за підсумками минулого десятиліття.

Його складали, зважаючи на сумарну кількість балів, набраних з 2011-го по 2020 рік у регулярному рейтингу IFFHS.

Українська прем'єр-ліга зайняла лише 16 місце, поступившись навіть Парагваю, Колумбії й Еквадору.

Переможцем номінації стала іспанська Ла Ліга, у якої майже 12 тисяч балів. Друге місце зайняла Англійська прем'єр-ліга, а топ-3 замкнув Чемпіонат Бразилії.

Топ-10:

  1. Іспанія (11988)
  2. Англія (10498)
  3. Бразилія (9851)
  4. Італія (9787,5)
  5. Німеччина (9118)
  6. Аргентина (8639)
  7. Франція (8594)
  8. Колумбія (7672)
  9. Португалія (7217)
  10. Парагвай (6922,5)

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  • 16) Україна (6053,5).
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