УПЛ не увійшла в топ-10 ліг за минуле десятиліття: український чемпіонат обійшли навіть Колумбія і Парагвай

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) на своєму офіційному сайті опублікувала список кращих ліг світу за підсумками минулого десятиліття.
Його складали, зважаючи на сумарну кількість балів, набраних з 2011-го по 2020 рік у регулярному рейтингу IFFHS.
Українська прем'єр-ліга зайняла лише 16 місце, поступившись навіть Парагваю, Колумбії й Еквадору.
Переможцем номінації стала іспанська Ла Ліга, у якої майже 12 тисяч балів. Друге місце зайняла Англійська прем'єр-ліга, а топ-3 замкнув Чемпіонат Бразилії.
Топ-10:
- Іспанія (11988)
- Англія (10498)
- Бразилія (9851)
- Італія (9787,5)
- Німеччина (9118)
- Аргентина (8639)
- Франція (8594)
- Колумбія (7672)
- Португалія (7217)
- Парагвай (6922,5)
...
- 16) Україна (6053,5).