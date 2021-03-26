УПЛ не увійшла в топ-10 ліг за минуле десятиліття: український чемпіонат обійшли навіть Колумбія і Парагвай

Фото: IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) на своєму офіційному сайті опублікувала список кращих ліг світу за підсумками минулого десятиліття.

Його складали, зважаючи на сумарну кількість балів, набраних з 2011-го по 2020 рік у регулярному рейтингу IFFHS.

Українська прем'єр-ліга зайняла лише 16 місце, поступившись навіть Парагваю, Колумбії й Еквадору.

Переможцем номінації стала іспанська Ла Ліга, у якої майже 12 тисяч балів. Друге місце зайняла Англійська прем'єр-ліга, а топ-3 замкнув Чемпіонат Бразилії.

Топ-10:

Іспанія (11988) Англія (10498) Бразилія (9851) Італія (9787,5) Німеччина (9118) Аргентина (8639) Франція (8594) Колумбія (7672) Португалія (7217) Парагвай (6922,5)

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