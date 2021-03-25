Напередодні збірна України виїзною нічиєю з чемпіонами світу французами (1:1) стартувала у відбірній кампанії Чемпіонату світу-2022.

Підсумковий результат здивував французьких уболівальників і фахівців, адже тільки в жовтні 2020 року Les Bleus розбили українців з рахунком 7:1, нехай і в товариському поєдинку.

"Нестравний старт. Україна стримала "синіх" у домашньому матчі кваліфікації на ЧС-2022", - йдеться в статті авторитетного видання L'Équipe.

"Факт залишається фактом: господарі відверто зловживали своєю перевагою над українцями. Вони були кращими і на папері, і на полі... Але другий тайм потрібно було зіграти так само, як і перший.

Після перерви гра збірної Франції разюче змінилася. "Сині" грали пасивно, чим Україна і скористалася. Не зумівши на це зреагувати, "сині" втратили чудову нагоду з перемоги стартувати у відборі на ЧС-2022", - описує поєдинок France Football.

"Несмачна і нудна, збірна Франції вже втратила два очки на старті відбору на ЧС-2022. Наступні два поєдинки мусять виправити цей казус", - підтримує колег Le Parisien.

"Україна розчарувала, але удача була на її боці - пролітаючи повз ворота, м'яч влучив у невдачливого Кімпембе, який і зробив рахунок 1:1. Уго Льоріс мав один із найспокійніших вечорів, якщо взяти до уваги кожен з його 121 матчу за збірну, але він однаково пропустив", - підсумувало видання.

Зазначимо, французькі ЗМІ основну критику скерували проти своєї збірної, при цьому не відзначивши успішну гру підопічних Андрія Шевченка.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам лише підтвердив висновки французької преси.

"Ми переглянули близько 20 матчів збірної України, але вперше побачили таку манеру її гри. Я не критикую тактику Шевченка. Він зробив вибір і отримав позитивний для його команди результат", - цитує слова Дешама на післяматчевій пресконференції пресслужба УАФ.

При цьому наголошують, що матч дуже зацікавив французів. Його подивилися понад 6 млн осіб, повідомляє France Football.